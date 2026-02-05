La Lega Antivivisezione diffida il Comune di Nibbiola | fermato l' abbattimento dei piccioni

La Lega Antivivisezione ha ottenuto di fermare l’abbattimento dei piccioni previsto a Nibbiola. Il Comune aveva programmato l’abbattimento per oggi, ma è stato bloccato grazie alla richiesta dell’associazione. Nessun uccello sarà eliminato, e la decisione ha sorpreso chi si attendeva di intervenire. La questione si è risolta in poche ore, evitando lo spargimento di uccelli innocenti.

Revocato il piano di abbattimento dei piccioni previsto per la giornata di oggi, giovedì 5 febbraio, a Nibbiola.A chiedere il ritiro immediato del provvedimento è stata la Lega Antivivisezione, Leal, che nella giornata di ieri, mercoledì 4 febbraio, aveva presentato una istanza di revoca in.

