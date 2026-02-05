La fidanzata di Vinicius | Se devo usare una pomata intima lo devo dire prima a lui Per il doping

Virginia Fonseca, fidanzata di Vinicius, ha raccontato un episodio che l’ha lasciata senza parole. La ragazza ha rivelato che il calciatore del Real Madrid le ha chiesto di usare una pomata intima e di comunicarlo prima a lui, per evitare problemi di doping.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.