Conte è una furia per l'infortunio di Di Lorenzo | Meglio che finisco qua sennò devo dire altre cose

Antonio Conte si infuria dopo l'infortunio di Di Lorenzo durante la partita tra Napoli e Fiorentina. L’allenatore del Tottenham, presente in tv, non nasconde il suo nervosismo e critica duramente il ritmo della stagione, che secondo lui mette a rischio la salute dei giocatori.

Antonio Conte non riesce a godersi la vittoria del Napoli contro la Fiorentina per l'infortunio di Di Lorenzo e a DAZN ne ha per tutti: “Dai primi accertamenti sembra che si sia rotto il crociato, giocare così tante partite non fai altro che ammazzare sti ragazzi e il calcio".🔗 Leggi su Fanpage.it

