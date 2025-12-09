Arriva La Dolce Vita Orient Express il treno di lusso che unisce golf viaggio e paesaggi italiani

Dal 2026, La Dolce Vita Orient Express rivoluzionerà il modo di viaggiare, offrendo esperienze di lusso tra paesaggi italiani, golf e soggiorni esclusivi. Un percorso unico che unisce comfort, sport e bellezze naturali, creando un viaggio raffinato e rilassante attraverso le mete più affascinanti dell’Italia.

Dal 2026 La Dolce Vita, l'ultimo treno firmato Orient Express, offrirà viaggi "slow" in Italia combinando lusso, sport e soggiorni esclusivi all’Argentario Golf Club. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altre letture consigliate

Tra mercatini di Natale e luci sfavillanti arriva il profumo di un dolce antico che ci riporta alla lentezza... La Bisciola Valtellinese è un dolce natalizio a base di frutta secca molto simile al Pandolce genovese. La tradizione vuole che la sua nascita risalga ai tempi - facebook.com Vai su Facebook

Arriva La Dolce Vita Orient Express: il lusso viaggia (lento) sui binari - Orient Express rimanda a treni da favola del passato come il mitico Venice- avvenire.it scrive