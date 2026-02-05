Bozza dl piazze vietate a condannati per terrorismo o lesioni ad agenti

Il governo prepara una nuova stretta sui partecipanti a manifestazioni pubbliche. Secondo le bozze del decreto legge, chi è condannato per reati come terrorismo, devastazione o lesioni agli agenti non potrà più partecipare a riunioni o assembramenti in luoghi pubblici. La misura sarà applicata direttamente dal giudice, che potrà vietare la partecipazione a queste persone in modo immediato. La norma mira a limitare la presenza di condannati per reati gravi in eventi pubblici, rafforzando il controllo e la sicurezza nelle piazze.

Il questore, secondo la scheda, può prescrivere al condannato di comparire personalmente una o più volte, negli orari indicati, nell'ufficio o comando di polizia competente nel corso della giornata in cui si svolgono le manifestazioni su cui è disposto il divieto. Sono previste pene da 4 mesi a un anno per la violazione del divieto. "Dell'accompagnamento e dell'ora in cui è stato compiuto" il fermo preventivo "è data immediata notizia al pubblico ministero il quale, se riconosce che non ricorrono le condizioni (.) ordina il rilascio della persona accompagnata". È quanto si legge ancora nel testo della più recente bozza del dl sicurezza, in merito al fermo preventivo di 12 ore per le persone ritenute pericolose ai cortei o con precedenti specifici.

