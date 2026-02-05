La Baita del parco Roccavilla si trasforma in uno spazio sociale. I lavori di riqualificazione sono finiti e ora la struttura, situata all’interno del parco di Crociale, è pronta a essere riaperta al pubblico. La zona verde cambia volto e si prepara a diventare un punto di incontro per residenti e visitatori.

Sono terminati i lavori di riqualificazione della ‘Baita’, la struttura collocata all’interno del parco Roccavilla, area verde nel quartiere fioranese di Crociale. Il recupero dell’edifico era atteso dai residenti; l’Amministrazione comunale ha stanziato 50mila euro euro per la riqualificazione e ora intende rilanciare la ‘Baita’ come centro di aggregazione sociale a beneficio di bambini e ragazzi, famiglie, adulti e anziani che frequentano la zona. Gli interventi di hanno riguardato l’esterno, con l’eliminazione del manto erba sintetica e la pulizia delle gronde e dei pluviali, ma soprattutto gli spazi interni - rifacimento impianto elettrico e idraulico, impianto riscaldamento e raffrescamento, sistemazione porte, finestre, angolo bar e tinteggio – in modo da consegnare all’utenza un luogo fruibile e funzionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La Baita del parco Roccavilla diventa uno spazio sociale

Argomenti discussi: La Baita del parco Roccavilla diventa uno spazio sociale; Cs Rinasce la Baita al parco Roccavilla

