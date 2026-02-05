Kamaté si presenta a Inter TV felice per il suo esordio da titolare. Il giocatore, dopo la vittoria contro il Torino, dice di lavorare ogni giorno per poter giocare con i grandi. È soddisfatto della sua prestazione e spera di continuare così.

Inter News 24 Kamaté a Inter TV interviene sulla vittoria casalinga contro il Torino, manifestando la sua gioia per l’esordio da titolare. L’Inter vola alle semifinali di Coppa Italia grazie a una prestazione di carattere contro il Torino. In un match teso e combattuto, i nerazzurri si sono imposti per 2-1, trascinati dalla freschezza dei propri talenti e dalla gestione tattica di Cristian Chivu, il tecnico nerazzurro che sta dimostrando di saper puntare con coraggio sui giovani del vivaio. La sfida di San Siro ha confermato la solidità del gruppo meneghino, capace di soffrire e colpire nei momenti decisivi. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Kamaté a Inter TV: «Voglio giocare con i grandi, lavoro ogni giorno per questo»

Regalo di Kamaté, Bonny lo scarta: stacco di testa e 1-0 dell'Inter al TorinoAnge-Yoan Bonny sblocca una gara bloccatissima! Grande azione personale di Kamaté, che supera Obrador e propone un cross al bacio per la deviazione. tuttomercatoweb.com

Diretta/ Inter Torino (risultato finale 2-1): i nerazzurri approdano in semifinale di Coppa (4 febbraio 2026)Diretta Inter Torino, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dallo U-Power Stadium per i quarti di finale della Coppa Italia stagione 2025/2026. ilsussidiario.net

Voti #InterTorino Inter J. Martinez 5; De Vrij 6 Acerbi 6 Carlos Augusto 6.5; Kamaté 7 Frattesi 6 Mkhitaryan 5.5 Diouf 7 Cocchi 6; Thuram 6.5 Bonny 6.5 Subs Sucic 6 P. Esposito 6 Lautaro 6 Luis Henrique sv Bisseck sv x.com

Bonny su assist di Kamaté! Inter-Toro 1-0 Commenti sul primo tempo nerazzurro facebook