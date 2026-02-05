Juventus Pedullà durissimo La Juve mente voleva Icardi

Alfredo Pedullà si scaglia contro la Juventus in diretta a Sportitalia, accusando la società di aver mentito sulla gestione del mercato invernale. Il giornalista critica duramente la scelta di voler portare Icardi, sottolineando che la Juventus aveva già deciso di farlo e mentendo sulle trattative. La polemica esplode dopo le recenti voci di mercato e mette in luce le tensioni tra i tifosi e la dirigenza.

La verità su Icardi Clamoroso sfogo di Alfredo Pedullà in diretta a Sportitalia contro la dirigenza della Juventus per la gestione del mercato invernale, in particolare per la vicenda Icardi. Secondo il giornalista di mercato, le smentite arrivata dalla società bianconera nella trattativa per portare l'argentino a Torino sono delle

