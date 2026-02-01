Icardi vuole andare alla Juventus ha chiesto al presidente del Galatasaray di cederlo Pedullà

Mauro Icardi ha chiesto alla sua società, il Galatasaray, di essere ceduto. L’attaccante argentino vuole trasferirsi alla Juventus, ma finora non ci sono ancora accordi ufficiali. Intanto, in campo, Icardi siede in panchina durante la partita contro il Kayserispor, mentre il tecnico del Galatasaray preferisce schierare Victor Osimhen, arrivato dal Napoli questa estate. La situazione si fa sempre più complicata per l’attaccante, che cerca una nuova squadra.

Mauro Icardi è sempre più ai margini del Galatasaray, soprattutto da quando l’estate scorsa è arrivato Victor Osimhen a titolo definitivo dal Napoli; nel match contro il Kayserispor che si sta disputando ora, è in panchina. Inoltre, è in scadenza di contratto col club turco. L’attaccante gradirebbe un ritorno in Italia e la Juventus è interessata a lui, data anche la stima che nutre Spalletti per l’argentino; la notizia era stata anticipata qualche ora fa da Gianluca Di Marzio. Come riportato da Alfredo Pedullà sul suo sito: Mauro Icardi vuole la Juventus da subito. Ma c’è di più: Maurito accetterebbe per sei mesi, pur avendogli la Juve offerto un anno in più di contratto e anche l’opzione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Luca Marchetti di Sky ha commentato il possibile trasferimento di Lang, ancora in fase di decisione sulla destinazione in Turchia.

La Juventus si muove per Icardi.

