Koopmeiners Juventus l’olandese sempre più inamovibile | fiducia ritrovata col cambio di ruolo per Spalletti è fondamentale per un motivo

Koopmeiners Juventus l’olandese è intoccabile per il tecnico: sempre titolare, la sua qualità in impostazione da dietro è fondamentale per la manovra. Tra i tanti volti della nuova Juventus targata Luciano Spalletti, ce n’è uno che non conosce turnover e che si sta affermando come la vera colonna portante del progetto tecnico. Si tratta di Teun Koopmeiners. L’olandese, arrivato nell’estate del 2024 come grande colpo di calciomercato per il centrocampo, ha vissuto un’evoluzione tattica sorprendente che lo ha reso, di fatto, sempre più indispensabile per gli equilibri della Vecchia Signora. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

