Koopmeiners Juventus l’olandese sempre più inamovibile | fiducia ritrovata col cambio di ruolo per Spalletti è fondamentale per un motivo
Koopmeiners Juventus l’olandese è intoccabile per il tecnico: sempre titolare, la sua qualità in impostazione da dietro è fondamentale per la manovra. Tra i tanti volti della nuova Juventus targata Luciano Spalletti, ce n’è uno che non conosce turnover e che si sta affermando come la vera colonna portante del progetto tecnico. Si tratta di Teun Koopmeiners. L’olandese, arrivato nell’estate del 2024 come grande colpo di calciomercato per il centrocampo, ha vissuto un’evoluzione tattica sorprendente che lo ha reso, di fatto, sempre più indispensabile per gli equilibri della Vecchia Signora. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
La probabile formazione della #Juventus per la trasferta di Firenze: Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Koopmeiners; Cambiaso, Locatelli, Thuram, Kostic; McKennie, Yildiz; Openda. - facebook.com Vai su Facebook
#Koopmeiners può cambiare ancora ruolo nella #Juventus di Spalletti: difensore centrale nel futuro 4-3-3? Vai su X
juve, tutti i ruoli di koopmeiners - In primis, dicevamo, fu il trequartista: arrivato con un bagaglio di 15 gol e 7 assist nell'ultima stagione atalantina, l'olandese viene schierato dall'italo- gazzetta.it scrive
Koopmeiners dopo Juventus-Sporting: "In questo ruolo mi trovo molto meglio". VIDEO - Le dichiarazioni dell'olandese, a Sky Sport, a proposito del 'nuovo' ruolo da difensore: "In questa posizione mi sento meglio, perché non sono un attaccante che gioca spalle alla porta - Da sport.sky.it
Koopmeiners-Juventus: il club fa il prezzo per la cessione - Teun Koopmeiners è stato chiamato all'ultimo da Ronald Koeman per gli impegni che l'Olanda aveva in questa sosta a causa di un infortunio che ha "regalato" al giocatore della Juventus la convocazione, ... Riporta calciomercato.com