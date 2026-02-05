Jazz Johnson porta la sua passione musicale | Questo gruppo è potente

Jazz Johnson si è presentato ufficialmente a Pesaro con entusiasmo. Arrivato da poco, ha già dimostrato di voler fare la differenza, portando con sé tutta la sua passione per la musica e lo sport. Durante la sua prima conferenza stampa, ha detto che il gruppo è forte e che lui vuole contribuire con energia e determinazione. I tifosi attendono di vederlo in campo, curiosi di capire come si inseriranno nel nuovo team.

**Jazz Johnson, il nuovo arrivato di Pesaro: "Questo gruppo è potente, io porto la mia passione"** Un nuovo volto si presenta al centro del campo di Pesaro. Jazz Johnson, ex giocatore di Pistoia, è arrivato in Italia con un passo deciso, con un piano preciso, con una frase che sembra il suo manifesto: "Questo gruppo è potente, qui porto la mia passione". Il 29enne di Portland, che in Italia gioca da oltre tre anni, ha preso parte a una delle trasferte pomeridiane del campionato A2, e la sua presenza è stata immediatamente riconosciuta come un colpo di forza per la squadra. È il 29 febbraio 2026, e il momento è caldo, la classifica ancora in movimento, e il nuovo arrivato non nasconde l'entusiasmo né la determinazione.

