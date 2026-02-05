Jaap Stam esorta il Manchester United a dimenticare Michael Carrick e nominare Roberto De Zerbi

Jaap Stam ha fatto un appello diretto al Manchester United: bisogna lasciarsi alle spalle Michael Carrick e puntare su Roberto De Zerbi. Stam, ex leggenda del club, crede che il tecnico italiano possa portare una svolta alla squadra. La voce circola tra i tifosi e gli addetti ai lavori, mentre il club non ha ancora commentato ufficialmente. La scelta di De Zerbi sembra emergere come una possibile strada per il futuro dei Red Devils.

Notizia fresca giunta in redazione: La leggenda del Manchester United Jaap Stam ha esortato il club a dimenticare Michael Carrick e nominare invece Roberto De Zerbi. Stam ritiene che l’ex allenatore del Brighton sarà perfetto per i Red Devils e anche De Zerbi potrebbe preferire un trasferimento all’Old Trafford. Stam esorta il Manchester United a snobbare Michael Carrick per Roberto De Zerbi. Ha detto (via The Mirror): “De Zerbi mi piace molto, sai, per come si è esibito al Brighton e anche adesso al Marsiglia. “Come gioca con le sue squadre, perché gioca un calcio basato sul possesso palla, è molto bravo con la palla.🔗 Leggi su Justcalcio.com

Approfondimenti su Manchester United Italy

