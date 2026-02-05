L’Italia e la Germania hanno trovato un accordo sulla cooperazione nel settore minerario. I ministri hanno deciso di lavorare insieme per assicurarsi l’accesso ai minerali critici necessari all’economia futura. La notizia arriva dopo un incontro a Washington, dove il ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, ha partecipato alla prima riunione ministeriale dedicata alle terre rare e ai minerali essenziali, organizzata dall’amministrazione Trump.

**L’Italia, la Germania e gli Stati Uniti concordano un accordo per la cooperazione mineraria critica: un passo verso una strategia comune per i minerali essenziali all’economia del futuro** A Washington, nella primavera del 2026, il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani ha partecipato alla prima riunione ministeriale sulle terre rare e i minerali critici, organizzata dall’amministrazione Trump. L’incontro, che ha visto l’intervento di rappresentanti dell’Unione Europea, degli Stati Uniti e del Giappone, ha portato alla firma di un accordo per una strategia comune. L’accordo, che ha come obiettivo il consolidamento della catena di fornitura di materie prime essenziali, è stato definito da Tajani come un “segnale importante” del multilateralismo, un’opportunità per garantire ai Paesi coinvolti una più elevata competitività economica, riducendo così i costi per l’acquisto di materie prime. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Italia e Germania concordano su accordo per cooperazione mineraria critica

Approfondimenti su Italia Germania

Italia e Germania hanno confermato il loro impegno a rafforzare le strutture di sicurezza internazionali, come la NATO, l'Unione Europea, le Nazioni Unite e l’OSCE.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

The Capture of the P2P Movement

Ultime notizie su Italia Germania

Argomenti discussi: Big 6 dell'economia Ue, focus su risparmi, euro e investimenti; La Germania sull’oro: Portiamo a casa le nostre riserve dagli USA; Big 6, nasce l’Europa a due velocità; Milano-Cortina 2026: i pronostici sul medagliere e le speranze dell’Italia.

Il Piano d’Azione Italia-Germania su sicurezza e difesa: il legame con gli USA e il sostegno all’UcrainaNell’ambito del vertice intergovernativo fra Italia e Germania, tenutosi nella giornata odierna a Villa Pamphilj, alla presenza del premier Meloni e del cancelliere tedesco Merz, i due Paesi hanno fir ... strettoweb.com

Vertice Italia-Germania: firmato il protocollo con Merz su competitività e difesa. La premier Meloni: siamo più vicini che maiA Villa Doria Pamphilj firmati accordi strategici, tra undici mnistri italiani e dieci tedeschi, su sicurezza, difesa e competitività europea, confermando un salto di qualità nelle relazioni bilateral ... milanofinanza.it

VIDEO / Al Palaonda di Bolzano, in occasione dell’amichevole preolimpica di hockey su ghiaccio tra Italia e Germania, la sfida si ripete nell’intervallo tra secondo e terzo drittel con l’esibizione delle due squadre paralimpiche facebook

Grafico illuminante sulle differenze tra Italia e Germania. In Italia a fronte di differenze di produttività ci sono piccole differenze di salario e grandi differenze di tasso di occupazione mentre la Germania é l’opposto. Ovvero dove c’é produttività più alta da noi lav x.com