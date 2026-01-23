Italia-Germaniaintesa per cooperazione

Italia e Germania hanno confermato il loro impegno a rafforzare le strutture di sicurezza internazionali, come la NATO, l'Unione Europea, le Nazioni Unite e l’OSCE. Questa intesa sottolinea la volontà di collaborare per garantire stabilità e sicurezza condivisa, rafforzando le relazioni tra i due paesi e contribuendo alla stabilità globale attraverso un dialogo aperto e costruttivo.

"Italia e Germania ribadiscono il loro impegno comune a rafforzare le strutture di sicurezza esistenti, come la Nato l'Unione europea, le Nazioni Unite e l'Osce". E' quanto si legge nel Protocollo sul Piano d'azione Italia-Germania per la cooperazione strategica, siglato dalla premier Meloni e dal cancelliere tedesco Merz nel vertice intergovernatico a Villa Pamphilj, a Roma Più cooperazione, specie su sicurezza e difesa, anche "alla luce delle crescenti sfide e minacce globali che mettono a rischio la stabilità e la pace".

