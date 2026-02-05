Italferr diventa Fs Engineering per spingere sulle opere civili

Italferr cambia nome e diventa Fs Engineering. La società ingegneristica del Gruppo Fs vuole puntare di più sulle opere civili. Ha deciso di abbandonare il vecchio marchio e adottare una nuova identità, più forte e moderna. La trasformazione mira a rafforzare il ruolo dell’azienda nel settore delle infrastrutture, con l’obiettivo di accelerare sui progetti di lavori pubblici e opere civili. Ora, Fs Engineering si presenta con una veste più giovane e determinata a competere sul mercato.

Nomen omen, dicevano i latini. Italferr, il braccio ingegneristico del Gruppo Fs, si trasforma, abbandona il vecchio marchio e diventa Fs Engineering con l'ambizione però, come suggerisce il nuovo brand, di superare il perimetro ferroviario e allargarsi al mercato delle opere civili. «Il cambio di nome non è un semplice rebranding ma il rafforzamento di una strategia già avviata», spiega al Sole24Ore l'ad Dario Lo Bosco. Ingegnere, l'uscita della società dalla dimensione strettamente ferroviaria in che modo punta a fare della società un player generalista dell'ingegneria? Negli ultimi anni abbiamo indirizzato l'intera Business Unit Infrastrutture di Fs verso un coordinamento digitale, high-tech e smart, con applicazioni di intelligenza artificiale e sistemi Bim avanzati.

