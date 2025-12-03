Elly Schlein ballerina da gay pride l’insulto della Lega dopo lo scontro sull’educazione sessuale a scuola Insorge il Pd

Elly Schlein? E chi non la ricorda «per i suoi balletti nei carri dei gay pride». È l’impressione della segretaria Pd rimasta più impressa nella mente di Rossano Sasso, il deputato della Lega relatore del ddl Valditara sull’educazione sessuo-affettiva a scuola passato oggi alla Camera. «Sono certo che gli italiani siano stanchi come me delle sparate di Elly Schlein. Oggi è venuta davanti Montecitorio a gridare che col ddl Valditara “la destra impedisce l’educazione affettiva e sessuale nelle scuole”. Fandonie. Il segretario del Pd, già nota per i suoi balletti nei carri dei gay pride mente sapendo di mentire», ha attaccato a muso duro Sasso. 🔗 Leggi su Open.online

