Investita mentre attraversa le strisce | un piede le resta sotto l' auto

Ieri pomeriggio, alle 18, una ragazzina di 14 anni è stata investita mentre attraversava le strisce pedonali a Ponte Arche, nel comune di Comano Terme. L’automobilista che l’ha investita non è riuscito a evitarla e le ha passato un piede sotto l’auto. La ragazza si trovava sulla Statale 237 e, per fortuna, è uscita con ferite non gravi. Sul posto sono arrivati i soccorsi e le forze dell’ordine per i rilievi del caso.

