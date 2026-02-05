Investita mentre attraversa le strisce | un piede le resta sotto l' auto
Ieri pomeriggio, alle 18, una ragazzina di 14 anni è stata investita mentre attraversava le strisce pedonali a Ponte Arche, nel comune di Comano Terme. L’automobilista che l’ha investita non è riuscito a evitarla e le ha passato un piede sotto l’auto. La ragazza si trovava sulla Statale 237 e, per fortuna, è uscita con ferite non gravi. Sul posto sono arrivati i soccorsi e le forze dell’ordine per i rilievi del caso.
Erano circa le 18 di ieri, mercoledì 4 febbraio, quando a Ponte Arche, nel territorio comunale di Comano Terme, più precisamente sulle strisce pedonali che attraversano nel paese un tratto di Statale 237, una ragazzina di 14 anni è stata investita da un’auto.L’impattoDa quanto emerso – e.🔗 Leggi su Trentotoday.it
Approfondimenti su Comano Terme
Incidente a Rivoli: donna investita da un'auto mentre attraversa sulle strisce pedonali, trasportata in ospedale
Investita e uccisa da un'auto mentre attraversa la strada sulle strisce pedonali. Via Salsa chiusa al traffico
Ultime notizie su Comano Terme
Argomenti discussi: Incidente in città: investito mentre attraversa la strada; Mezzanego, 17enne investita mentre attraversa la strada; Donna investita mentre attraversa sulle strisce in via Dottesio a Como: grande spavento, grave in ospedale; ? Investita mentre attraversa le strisce: un piede le resta sotto l'auto.
Donna investita mentre attraversa sulle strisce in via Dottesio a Como: grande spavento, grave in ospedaleUrtata ed investita sotto la pioggia mentre stava attraversando sulle strisce pedonali. E' successo stasera dopo le 20 in via Dottesio a Como, quasi ... ciaocomo.it
Investita mentre attraversa sulle strisce, anziana finisce in ospedaleL'incidente in viale Bruxelles sotto gli occhi di un'altra pensionata, ferita una donna di 79 anni. Rilievi della Polizia Locale ... latinaoggi.eu
Paura a Ponte Arche, ragazzina investita mentre attraversa la strada. facebook
Mezzanego, investita mentre attraversa sulle strisce: ferita una diciassettenne x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.