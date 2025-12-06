Milano Cortina 2026 al via il viaggio della fiamma olimpica Gregorio Paltrinieri apre la staffetta Polonara | Un' emozione essere qui in piedi

MILANO CORTINA - La fiamma olimpica ha lasciato oggi, sabato 6 dicembre, lo stadio dei Marmi di Roma e ha iniziato il suo viaggio per Milano Cortina 2026. La partenza con Giancarlo Peris,.

Milano-Cortina 2026, Achille Polonara fa commuovere di nuovo tutti - Il viaggio della fiamma olimpica ha preso ufficialmente il via da Roma, con alcuni tedofori d'eccezione come Gregorio Paltrinieri, il primo in assoluto, Elisa Di Francisca e Gianmarco Tamberi.

Ad Assisi la fiamma olimpica di Milano-Cortina 2026 - Cortina 2026 illuminerà anche Assisi, scelta come città di passaggio del viaggio attraverso l'Italia in vista degli imminenti Giochi olimpici invernali.

