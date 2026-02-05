Intervento urgente dei Vigili del Fuoco | stop al traffico in via Raguzzini

I vigili del fuoco hanno bloccato il traffico in via Raguzzini. Hanno fatto un intervento urgente perché la strada presentava condizioni di pericolo. Per ora, nessuno può passare in quel tratto. La zona rimane chiusa fino a quando non sarà messa in sicurezza.

È stato disposto il divieto immediato di transito in un tratto di via Raguzzini a seguito di un intervento urgente dei Vigili del Fuoco, che hanno riscontrato condizioni di pericolo per la pubblica incolumità. Il provvedimento riguarda il tratto compreso tra l'incrocio con viale Mellusi e quello con via Foschini. Contestualmente è stato istituito il divieto di sosta e fermata, valido anche per residenti e veicoli autorizzati, oltre all' interdizione al transito pedonale del marciapiede adiacente al fabbricato di via Raguzzini civico 7. Resta consentito esclusivamente il transito dei veicoli in entrata e in uscita dal civico 10 di via Raguzzini.

