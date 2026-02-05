Intervento della polizia | verifica della legalità delle operazioni

Nel pomeriggio del 5 febbraio 2026, la polizia è entrata in azione a Trieste per verificare la legalità delle operazioni della Triestina. L'intervento ha coinvolto diverse aree della città, con agenti che hanno controllato documenti e attività legate alla società calcistica. La squadra e i tifosi sono rimasti sorpresi dalla massiccia presenza delle forze dell'ordine, che hanno avviato controlli approfonditi senza preavviso. La situazione si è fatta tesa, mentre si attende un riscontro ufficiale sulle eventuali irregolarità

**Un'intervento della polizia mette a dura prova l'Unione Sportiva Triestina: l'operazione di verifica della legalità dell'operato** A Trieste, in pieno pomeriggio del 5 febbraio 2026, l'universo del calcio rossoalabardato è stato colpito da un colpo di scossa. Le autorità giudiziarie, con un'intensa operazione condotta in sinergia con il Nucleo di Polizia Tributaria, avevano già cominciato a ispezionare la sede dell'Unione Sportiva Triestina 1918. Le perquisizioni, effettuate in un clima di forte tensione, hanno sollevato numerose questioni di natura finanziaria, in particolare riguardo a operazioni considerate sospette, legate a possibili casi di riciclaggio di denaro.

