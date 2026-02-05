Intervento della polizia | verifica della legalità delle operazioni

Nel pomeriggio del 5 febbraio 2026, la polizia è entrata in azione a Trieste per verificare la legalità delle operazioni della Triestina. L’intervento ha coinvolto diverse aree della città, con agenti che hanno controllato documenti e attività legate alla società calcistica. La squadra e i tifosi sono rimasti sorpresi dalla massiccia presenza delle forze dell’ordine, che hanno avviato controlli approfonditi senza preavviso. La situazione si è fatta tesa, mentre si attende un riscontro ufficiale sulle eventuali irregolarità em

**Un’intervento della polizia mette a dura prova l’Unione Sportiva Triestina: l’operazione di verifica della legalità dell’operato** A Trieste, in pieno pomeriggio del 5 febbraio 2026, l’universo del calcio rossoalabardato è stato colpito da un colpo di scossa. Le autorità giudiziarie, con un’intensa operazione condotta in sinergia con il Nucleo di Polizia Tributaria, avevano già cominciato a ispezionare la sede dell’Unione Sportiva Triestina 1918. Le perquisizioni, effettuate in un clima di forte tensione, hanno sollevato numerose questioni di natura finanziaria, in particolare riguardo a operazioni considerate sospette, legate a possibili casi di riciclaggio di denaro.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Triestina Operazione Villaggio della legalità, la polizia di Stato incontra gli studenti delle scuole reggine Oggi si è svolta la cerimonia inaugurale della giornata “Cultura è Legalità” nel centro di Reggio Calabria. Legalità e rispetto delle regole: la polizia tra i banchi della scuola "Madre Teresa di Calcutta di Belpasso Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Priolo. Controlli Straordinari: 82 persone identificate e 39 veicoli ispezionati Ultime notizie su Triestina Operazione Argomenti discussi: Progetto Eporedia: il Questore di Torino presenta il piano di rafforzamento dei servizi di vigilanza e di controllo del territorio della Polizia di Stato nelle aree maggiormente sensibili di Ivrea; Napoli, controlli in Piazza Carlo III: sequestrati 5 dehors abusivi per violazioni urbanistiche e paesaggistiche; Bollettino della viabilità n. 11 del 31.1.2026; Polizia locale di Monza: un anno di interventi, arresti, denunce e controlli in piazza e locali. Passeggero molesto sul treno TUA, decisivo l’intervento del personale e della PoliziaAbruzzo - Nel primo pomeriggio di ieri, durante un servizio di controlleria a bordo di un treno regionale, si è verificato un episodio legato al comportamento non collaborativo di un passeggero ... terremarsicane.it Matera, furto sventato nella notte: decisivo l’intervento della vigilanza Metronotte e della PoliziaUn tentativo di furto a Venusio è stato sventato grazie al pronto intervento delle guardie giurate Metronotte e al supporto della Polizia di Stato. trmtv.it L’intervento tempestivo della Polizia Locale ha salvato il giovane ferito. Sono stati gli agenti, con un’indagine lampo, ad arrestare un 43enne per tentato omicidio facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.