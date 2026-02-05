Intermediario finisce nei guai confiscati beni per cinque milioni

Un intermediario è finito nei guai e i beni sono stati sequestrati per cinque milioni di euro. Tra le proprietà c’era anche una società che si occupa di comprare e vendere terreni, con sede proprio a Montecatini Terme. La Guardia di Finanza ha eseguito i controlli e messo i sigilli, cercando di fare luce su eventuali irregolarità legate alle operazioni dell’uomo. Ora si attende di capire se ci sono altri elementi che possano approfondire la vicenda.

Montecatini Terme, 5 febbraio 2026 – Tra i beni a sua disposizione c’era anche una società per l’acquisto e la vendita dei terreni con sede in città. Beni per un valore di circa cinque milioni di euro sono stati confiscati dalla Guardia di Finanza a un imprenditore di origini siciliane di 62 anni, attualmente detenuto. Gli inquirenti ritengono abbia agevolato il clan dei Casalesi riciclandone i capitali illecitamente accumulati. Il provvedimento è stato disposto dal tribunale delle misure di prevenzione del capoluogo umbro ed eseguito dalla Direzione investigativa antimafia e dalla guardia di finanza perugina. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Intermediario finisce nei guai, confiscati beni per cinque milioni Approfondimenti su Montecatini Terme 2026 Roma, confiscati beni per 37 milioni Roma, 19 settembre – I finanzieri del Comando provinciale di Roma hanno eseguito una confisca definitiva di beni per un valore di 37 milioni di euro, nei confronti di due persone di Anzio. Confiscati beni per 6 milioni a imprenditore legato al clan La Direzione Investigativa Antimafia di Napoli ha confiscato beni per un valore di 6 milioni di euro a un imprenditore vicino al clan Belforte di Marcianise. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Montecatini Terme 2026 Argomenti discussi: Intermediario finisce nei guai, confiscati beni per cinque milioni. Intermediario finisce nei guai, confiscati beni per cinque milioniIl provvedimento ha riguardato quote di partecipazione, immobili e conti correnti di 9 società. Una ha sede a Montecatini ... lanazione.it "Con la situazione finanziaria del club attenzionata dalla Premier (per il fair play interno alla lega inglese) per lo United è necessario vendere almeno un pezzo "pesante". E l'indiziato numero uno è appunto Zirkzee. Il club ha dato mandato ad un intermediario facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.