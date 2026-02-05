Inter Torino pagelle | Kamatè piacevole sorpresa Diouf re di Coppa

L’Inter ha battuto 2-1 il Torino e si è guadagnata la semifinale di Coppa Italia. La partita ha visto un turnover importante, ma tra i protagonisti si distingue Kamatè, che ha fatto una buona impressione. Diouf invece si conferma come uno dei punti di forza, dimostrando personalità e determinazione. La squadra di Inzaghi avanza senza troppi problemi, mentre il Torino si ferma qui, con qualche delusione in più.

Inter Torino pagelle. L' Inter batte 2-1 il Torino e conquista la semifinale di Coppa Italia sfruttando un turnover quasi totale. La decidono i gol di Bonny e Diouf, con Chivu che gestisce energie e uomini senza rinunciare al risultato. Di seguito le pagelle. Inter Torino pagelle. Josep Martinez 6 Serata complessivamente ordinata: risponde presente sulle conclusioni più semplici e garantisce sicurezza sulle prese alte. Resta però un dubbio sull'uscita in occasione del gol del Torino, dove la lettura è migliorabile. Stefan de Vrij 6,5 Quando c'è bisogno di affidabilità, lui non tradisce mai. Anticipa spesso la giocata, guida con intelligenza e copre anche le situazioni più scomode senza andare in affanno.

