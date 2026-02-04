L’Inter batte il Torino 2-1 e si guadagna la semifinale di Coppa Italia. Dopo una partita combattuta, i nerazzurri trovano il gol decisivo con Kulenovic, mentre Chivu e de Vrij commettono errori che potevano costare caro. La squadra di Inzaghi avanza, ora aspetta la vincente di Napoli-Como.

Voti, top e flop del match valevole per i quarti di Coppa Italia L’ Inter batte un buon Torino per 2-1 e vola in semifinale di Coppa Italia, dove sfiderà la vincente di Napoli-Como. Chivu passa il turno con un massiccio turnover e i giovani Kamate e Cocchi, la squadra di Baroni si accende nella ripresa grazie alla rete di Kulenovic non riuscendo però a portare la gara quantomeno ai calci di rigore. (AnsaFoto) – Calciomercato.it Le Pagelle di Inter-Torino. INTER J. Martinez 5,5 FLOP De Vrij 5,5 – Da braccetto di destra non fa danni, ma al quarto d’ora della ripresa entra male e in ritardo nell’azione del gol di Kulenovic che riapre il match. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - PAGELLE E TABELLINO INTER-TORINO 2-1: Kamate il rinforzo per Chivu, de Vrij in ritardo. Kulenovic dà la scossa

Pagelle LIVE di Inter-Torino: voti e giudiziInter e Torino si sfidano questa sera nella gara valevole per i quarti di finale di Coppa Italia. I nerazzurri hanno avuto accesso a questa fase grazie alla vittoria dello scorso dicembre sul Venezia ... passioneinter.com

Coppa Italia Inter-Torino 2-1, le pagelle: Diouf frizzante (7), assist al bacio per Kamate (7). Lampo Bonny (6,5). Nerazzurri in semifinaleA Monza, l'Inter batte il Torino 2-1 e si qualifica alle semifinali di Coppa Italia, dove incontrerà la vincente di Napoli-Como. Ad aprire le danze Bonny al 35', il raddoppio ... leggo.it

La zuccata di Bonny rompe l’equilibrio: Kamate prende il largo sulla destra mettendo al centro dove trova il colpo di testa del numero 14. Inter avanti 1-0 all’intervallo contro il Torino nei quarti di Coppa Italia facebook