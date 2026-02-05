Inter è la rovina del calcio | furia in Serie A scoppia il caso

Durante la partita tra Cremonese e Inter, i tifosi sono stati protagonisti di una scena poco felice. Dopo alcuni minuti di gioco, i supporters nerazzurri hanno rivolto insulti e cori offensivi verso i giocatori, creando tensione nello stadio. La squadra ha tentato di mantenere la calma, ma l’episodio ha scatenato polemiche e discussioni in tutta la Serie A.

Inter, Marotta non ha dubbi e ribadisce: «Mercato di gennaio? Non sono dispiaciuto, non dovevamo riparare niente!» Torino, Petrachi soddisfatto del mercato di gennaio: «Quello che dovevamo fare lo abbiamo fatto. I nuovi arrivati.» Calciomercato Juventus: colpo Senesi a parametro zero? Ultimissimi aggiornamenti sulla trattativa per il difensore Stadi Serie A: novità per Cagliari e Napoli! Dallo stand-by al modello Maracanà, cosa sta succedendo per i due impianti Fiorentina, Paratici ufficialmente operativo! Giuseppe Comisso lo accoglie così. Nominato anche il nuovo Capo dell'Area Scouting, ecco chi è Petardo Audero voto 0! 7 al ritorno a casa di Messi mentre il 'caso' mascotte al Newcastle. Crans-Montana, furia di Paolo Del Debbio: il caso scoppia in piena diretta L'incidente di Crans-Montana, commentato da Paolo Del Debbio, ha suscitato un acceso dibattito tra media italiani e svizzeri. Calcio serie C, il Perugia esce dal Del Duca coi nervi a fior di pelle. Tedesco è una furia: "La società si faccia sentire" Nel match di calcio di serie C, il Perugia ha lasciato il campo con i nervi tesi. Carnevali si sfoga: Curva Inter squalificata? Anche questa è la rovina del calcio Sassuolo, Carnevali si sfoga: Curva Inter squalificata? Mi fa incaz... Anche questa è la rovina del calcio Petardo Audero, Inter senza tifosi fino al 23 marzo, ma è polemica sul derby. Carnevali sbotta: È la rovina del calcio Trasferte vietate all'Inter? Ci rimettono le casse del Sassuolo. Inter senza tifosi? Carnevali: Mi farebbe molto incazzare. Perdiamo incassi, è la rovina del calcio In un intervento su Youtube il direttore generale del Sassuolo, Giovanni Carnevali, si è pronunciato su una possibile squalifica della curva dell'Inter. Petardo Audero, Inter senza tifosi fino al 23 marzo, ma è polemica sul derby. Carnevali sbotta: È la rovina del calcio Polemiche dopo la decisione del ministro dell'Interno dopo il grave episodio in Cremonese-Inter, che priverà i nerazzurri dei propri tifosi nelle trasferte in programma fino al prossimo 23 marzo ... "Per colpa di un deficiente dobbiamo chiudere e non dare la possibilità ai tifosi dell'Inter, parliamo di Curva, di accedere al nostro stadio Questo mi fa inca*****, non è giusto; è ora che si cambi un pochino perché così non si può andare avanti. Si parla di rovina

