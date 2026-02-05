Inter è la rovina del calcio | furia in Serie A scoppia il caso

Da calcionews24.com 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la partita tra Cremonese e Inter, i tifosi sono stati protagonisti di una scena poco felice. Dopo alcuni minuti di gioco, i supporters nerazzurri hanno rivolto insulti e cori offensivi verso i giocatori, creando tensione nello stadio. La squadra ha tentato di mantenere la calma, ma l’episodio ha scatenato polemiche e discussioni in tutta la Serie A.

Inter, Marotta non ha dubbi e ribadisce: «Mercato di gennaio? Non sono dispiaciuto, non dovevamo riparare niente!» Torino, Petrachi soddisfatto del mercato di gennaio: «Quello che dovevamo fare lo abbiamo fatto. I nuovi arrivati.» Calciomercato Juventus: colpo Senesi a parametro zero? Ultimissimi aggiornamenti sulla trattativa per il difensore Stadi Serie A: novità per Cagliari e Napoli! Dallo stand-by al modello Maracanà, cosa sta succedendo per i due impianti Fiorentina, Paratici ufficialmente operativo! Giuseppe Comisso lo accoglie così. Nominato anche il nuovo Capo dell’Area Scouting, ecco chi è Petardo Audero voto 0! 7 al ritorno a casa di Messi mentre il ‘caso’ mascotte al Newcastle. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

inter 232 la rovina del calcio furia in serie a scoppia il caso

© Calcionews24.com - “Inter, è la rovina del calcio”: furia in Serie A, scoppia il caso

Approfondimenti su Inter SeriaA

Crans-Montana, furia di Paolo Del Debbio: il caso scoppia in piena diretta

L'incidente di Crans-Montana, commentato da Paolo Del Debbio, ha suscitato un acceso dibattito tra media italiani e svizzeri.

Calcio serie C, il Perugia esce dal Del Duca coi nervi a fior di pelle. Tedesco è una furia: "La società si faccia sentire"

Nel match di calcio di serie C, il Perugia ha lasciato il campo con i nervi tesi.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Inter SeriaA

Argomenti discussi: Carnevali si sfoga: Curva Inter squalificata? Anche questa è la rovina del calcio; Sassuolo, Carnevali si sfoga: Curva Inter squalificata? Mi fa incaz... Anche questa è la rovina del calcio; Petardo Audero, Inter senza tifosi fino al 23 marzo, ma è polemica sul derby. Carnevali sbotta: È la rovina del calcio; Trasferte vietate all’Inter? Ci rimettono le casse del Sassuolo.

inter è la rovinaInter senza tifosi? Carnevali: Mi farebbe molto incazzare. Perdiamo incassi, è la rovina del calcioIn un intervento su Youtube il direttore generale del Sassuolo, Giovanni Carnevali, si è pronunciato su una possibile squalifica della curva dell'Inter. areanapoli.it

Petardo Audero, Inter senza tifosi fino al 23 marzo, ma è polemica sul derby. Carnevali sbotta: È la rovina del calcioPolemiche dopo la decisione del ministro dell'Interno dopo il grave episodio in Cremonese-Inter, che priverà i nerazzurri dei propri tifosi nelle trasferte in programma fino al prossimo 23 marzo ... sport.virgilio.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.