Inter Chivu sbrocca con il giornalista | Non capisco un c***zo di calcio

Cristian Chivu si infuria con un giornalista dopo la partita. Non riesce a nascondere la frustrazione e risponde con tono secco, dicendo di non capire un c***o di calcio. La sua reazione arriva in un momento importante, dopo aver portato l’Inter in semifinale di Coppa Italia con una vittoria sofferta ma meritata contro il Torino. La gara si è giocata a Monza, su un campo neutro, e il risultato finale è stato 2-1 per i nerazzurri, che dimostrano di avere una rosa solida e affidabile.

Cristian Chivu porta l' Inter in semifinale di Coppa Italia e lo fa con una vittoria sofferta ma meritata, un 2-1 al Torino sul campo neutro di Monza che certifica profondità e affidabilità della rosa nerazzurra. Ampio turnover, tanti rincalzi in campo e titolari lasciati a riposo, ma la squadra risponde con qualità e personalità, dimostrando di avere soluzioni anche lontano dall'undici tipo. Una serata positiva sul campo, meno serena però nelle parole del tecnico nel dopogara. Il tema che Chivu non nasconde è quello del calciomercato appena concluso senza innesti. Un argomento che lo lascia con un pizzico di amarezza, pur senza puntare il dito contro il club.

