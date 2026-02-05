Insulti vergognosi a Samira Lui | avete visto cosa sta succedendo? Accuse e gogna mediatica il motivo è assurdo

Samira Lui torna online dopo mesi di silenzio, ma subito viene travolta da insulti e accuse pesanti. La gogna mediatica si scatena senza un motivo chiaro, lasciando tutti senza parole. La sua ripresa si trasforma in una brutta sorpresa, tra parole dure e attacchi che non sembrano giustificati.

Doveva essere un semplice ritorno online dopo mesi di silenzio forzato, ma si è trasformato in qualcosa di molto diverso. Il rientro di Samira Lui su Instagram, chiarito e spiegato dalla diretta interessata, ha scatenato una valanga di commenti velenosi, accuse infondate e insulti gratuiti. Una gogna social nata dal nulla, alimentata da sospetti assurdi e da una narrazione distorta che continua a colpire chi, in realtà, aveva già spiegato tutto. Il ritorno (amaro) di Samira Lui sui social. Dopo mesi di assenza, Samira Lui è tornata su Instagram nella serata del 4 febbraio. Il suo profilo era sparito già a settembre, in un periodo in cui La Ruota della Fortuna macinava ascolti record e lei era uno dei volti più esposti del programma. 🔗 Leggi su Donnapop.it

