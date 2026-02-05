Inps a Roma la Conferenza nazionale della Dirigenza

Questa mattina a Roma si è aperta la Conferenza nazionale della Dirigenza Inps, intitolata “La forza dei valori”. Centinaia di dirigenti si sono riuniti per discutere di questioni legate al ruolo e alle sfide dell’istituto, che rappresenta un punto di riferimento per il sistema di previdenza italiano. La giornata è iniziata con i saluti istituzionali, seguiti da interventi dei principali rappresentanti, pronti a mettere in campo idee e proposte per il futuro.

Ha preso il via a Roma la Conferenza nazionale della Dirigenza Inps intitolata "La forza dei valori". Due giorni dedicati a un confronto sui principi che guidano l'azione dell'Istituto e per chiarire ancora meglio l'identità e le strategie nel contesto attuale, proiettandolo verso un futuro innovativo e sostenibile.

