Calciomercato Roma | cosa cambia dopo l’infortunio di Hermoso Svelato il piano della dirigenza giallorossa

Dopo l’infortunio di Hermoso, la Roma si prepara a riconsiderare le proprie strategie di mercato. La dirigenza giallorossa ha già delineato un piano per affrontare questa difficoltà, valutando possibili interventi e rinforzi. La recente vittoria contro il Torino ha rafforzato la fiducia nel gruppo, ma la situazione infortunati richiede attenzione per mantenere l’obiettivo Champions. Ecco cosa cambia nel calciomercato della Roma in questa fase.

