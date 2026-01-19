Calciomercato Roma | cosa cambia dopo l’infortunio di Hermoso Svelato il piano della dirigenza giallorossa
Dopo l’infortunio di Hermoso, la Roma si prepara a riconsiderare le proprie strategie di mercato. La dirigenza giallorossa ha già delineato un piano per affrontare questa difficoltà, valutando possibili interventi e rinforzi. La recente vittoria contro il Torino ha rafforzato la fiducia nel gruppo, ma la situazione infortunati richiede attenzione per mantenere l’obiettivo Champions. Ecco cosa cambia nel calciomercato della Roma in questa fase.
Kaiki Bruno Como: offerta al Cruzeiro per il terzino sinistro. Le cifre e la formula del possibile acquisto dei lariani Toth Bournemouth: visite mediche, firma e ufficialità. Juventus e Lazio superate, dentro all’operazione per il gioiello ungherese! Ultimissime Calciomercato Venezia: vicinissimo Dagasso! Bruciata la concorrenza del Genoa, cosa è accaduto nella trattativa con il Pescara Infortunio Camarda: cambia la situazione dell’attaccante! C’è un nuovo sviluppo, ecco quando tornerà in campo. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Calciomercato Juventus: Comolli interviene a gennaio in attacco dopo l’infortunio di Vlahovic? Svelato il piano della dirigenza
Leggi anche: Calciomercato Juventus: in programma un vertice in vista di gennaio! Quando sarà e di cosa si parlerà, svelato il piano della dirigenza verso la riapertura della finestra invernale
Calciomercato Roma: l’infortunio di Hermoso cambia i piani, torna il nome di Dragusin, cosa sappiamo - L'articolo Calciomercato Roma: l’infortunio di Hermoso cambia i piani, torna il nome di Dragusin, cosa sappiamo proviene da Roma news. msn.com
Calciomercato #Roma, si tratta il rinnovo di #Pellegrini: calciatore pronto a ridursi l'ingaggio. - facebook.com facebook
Calciomercato #Roma, si tratta il rinnovo di #Pellegrini: calciatore pronto a ridursi l'ingaggio. x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.