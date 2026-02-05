Incontri con gli autori al CiakCity | lo sceneggiatore Mariano di Nardo presenta Agata Christian

Il cinema CiakCity di Rocca San Giovanni ha ospitato uno degli incontri con gli autori più attesi. Mariano di Nardo ha presentato il suo nuovo film “Agata Christian” davanti a un pubblico attento e curioso. L’evento ha rappresentato un momento di scambio diretto tra lo sceneggiatore e gli spettatori, che hanno potuto conoscere da vicino il processo di creazione della storia. Di Nardo ha spiegato le idee dietro alla sceneggiatura e risposto alle domande, dimostrando passione e competenza. La sala si è riempita di appassionati di cinema

Il cinema CiakCity di Rocca San Giovanni torna a far dialogare gli autori del cinema con il pubblico in sala. Venerdì 6 febbraio, alle 21, le sue sale accoglieranno Mariano Di Nardo, sceneggiatore abruzzese che presenterà il suo ultimo lavoro: 'Agata Christian - Delitto sulle nevi', commedia.🔗 Leggi su Chietitoday.it Approfondimenti su Mariano di Nardo Libri per sognare, al via gli incontri con gli autori aperti a 1.804 ragazzi Questa mattina a Bergamo sono partiti gli incontri con gli autori del concorso “Libri per sognare”. Anteprima di "Agata Christian" con Christian De sica, Lillo e il regista Eros Puglielli al The Space Parco de' Medici Il 31 gennaio al The Space Cinema Roma Parco De’ Medici si terrà l’anteprima di Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Mariano di Nardo Argomenti discussi: Incontri alla Libreria Libraccio; Libri per sognare, al via gli incontri con gli autori aperti a 1.804 ragazzi; Un Palazzo di Libri: a Palazzo Ducale 12 incontri con grandi scrittori dal romanzo all'attualità; CorpoLibro arriva in Biblioteca Civica: poesia viva e incontri con gli autori. Libri per sognare, al via gli incontri con gli autori aperti a 1.804 ragazziPer la 10ª edizione sono 5 gli autori in concorso: Annalisa Camilli, Stefania Carini, Enrico Galiano, Susanna Mattiangeli, con l’illustratore Kanjano e Tommaso Percivale ... bergamonews.it Alla Biblioteca di Gracciano un programma di incontri con autori localiMONTEPULCIANO. Un calenda??rio di quattro incontri con autori locali sta per cominciare alla nuova Biblioteca di Gracciano. Il punto di lettura e Quattro gli appuntamenti in calendario da febbraio a m ... ilcittadinoonline.it “Agata Christian - Delitto sulle nevi rielabora i codici del giallo più classico attraverso una lente parodica e chiaramente leggera, ambientando un omicidio in una residenza alpina trasformata in trappola narrativa. Passando per lo sguardo di Eros Puglielli, il fil facebook L’anteprima di Agata Christian – Delitto sulle Nevi a UCI Cinemas Porta di Roma ha conquistato tutti: grazie a chi c’era! Il 7 febbraio Christian De Sica, Lillo Petrolo ed Eros Puglielli vi aspettano anche all'UCI Cinemas di Casoria ucicinemas.it/film/agata-chr x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.