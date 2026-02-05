Incidente a Milano gli cade addosso un bancale | gravissimo

Un operaio di 43 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto questa mattina in un’azienda di via Gaudenzio Fantoli, a Milano. Mentre lavorava, un bancale gli è caduto addosso, causando ferite serie. Sul posto sono arrivati i soccorritori e la polizia per le verifiche del caso. L’uomo è stato trasportato d’urgenza in ospedale.

Un operaio di 43 anni è rimasto gravemente ferito in seguito a un incidente sul lavoro. È successo in un’azienda di via Gaudenzio Fantoli a Milano (zona Forlanini) nel primissimo pomeriggi di giovedì 5 febbraio. Sul caso sono in corso accertamenti da parte della polizia, intervenuta sul posto per.🔗 Leggi su Milanotoday.it Approfondimenti su Milano Incidente Cade un bancale di formaggi: grave una donna. Incidente sul lavoro alla Latteria Soresina Incidente a Basiano, va col monopattino sul marciapiede ma cade e sbatte la testa: gravissimo Questa mattina a Basiano un uomo di 31 anni è caduto con il monopattino elettrico mentre percorreva il marciapiede. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Incidente a Milano in viale Fulvio Testi: suv si spezza in due, 21enne gravissimo Ultime notizie su Milano Incidente Argomenti discussi: Tre incidenti in tangenziale a Milano: lunghe code (anche di 5 km) e traffico bloccato; Milano, incidente a Gaggiano: ciclista muore travolto da un camion; Incidente sulla Tangenziale esterna a Milano: scontro tra auto con 4 feriti, lunghe code; Maxi incidente all'uscita della Milano-Meda, auto vola fuoristrada. Grave incidente stradale a Milano: due vittimeUn grave incidente stradale è avvenuto questa mattina, 2 febbraio 2026, nel centro di Milano, causando la morte di due persone. L’incidente ha coinvolto due veicoli che si sono scontrati frontalmente, ... notizie.it Tre incidenti in tangenziale a Milano: lunghe code (anche di 5 km) e traffico bloccatoTraffico bloccato lungo la Tangenziale Ovest di Milano, A50, a causa di tre incidente avvenuti nell'arco di un'ora e mezza. Quello di mercoledì è stato un pomeriggio complicato per gli automobilisti ... milanotoday.it Ultim'ora: Spaventoso incidente a Milano - Cortina Mark McMorris ha fatto un volo di 50 metri facebook 27/01/2026 20:21: CORSO MILANO altezza distributore IP - Incidente stradale. Prestare attenzione x.com

