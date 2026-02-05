In CdM anche decreto Mit su norme Ponte

Questa mattina il Consiglio dei ministri si riunisce per approvare un decreto del Mit che riguarda il Ponte sullo Stretto di Messina. Il governo punta a superare le obiezioni della Corte dei Conti e a mettere in moto i lavori. La decisione arriva mentre il progetto torna al centro del dibattito pubblico, con tempi ancora da definire.

11.15 C'è anche il decreto legge del Mit (ministero Infrastrutture e Trasporti) che punta tra l'altro a superare i rilievi della Corte dei Conti sul Ponte sullo Stretto di Messina, tra i provvedimenti attesi nel Consiglio dei ministri in programma nel pomeriggio. Il testo sulle infrastrutture,dal titolo "disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari, regolazione e concessioni", è sul tavolo del pre-consiglio,la riunione tecnica preparatoria del Cdm chiamata a esaminare il pacchetto sicurezza,in corso in queste ore.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

La Corte dei Conti ha bocciato il decreto del Ministero dei Trasporti sul Ponte sullo Stretto, evidenziando che esso non rispetta le norme europee sulla modifica dei contratti in corso di validità.

