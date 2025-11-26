Malattie rare e nuove terapie | gli specialisti ne parlano a Bologna

Bologna, 26 novembre 2025 – Consigli pratici e nuove frontiere terapeutiche: a Bologna un confronto su malattie rare e gravi, come le talassemie e drepanocitosi con pazienti ed esperti provenienti da tutta Italia che si terrà sabato 29 novembre, al Sant’Orsola di Bologna. Cos’è la talassemia. Fino a pochi anni fa una diagnosi di talassemia (gruppo di malattie genetiche ereditarie del sangue che causano anemia) o di drepanocitosi (malattia genetica ereditaria in cui i globuli rossi, anziché essere rotondi, assumono una forma a falce anormale a causa di un difetto nell'emoglobina) equivaleva a un’aspettativa di vita decisamente ridotta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Malattie rare e nuove terapie: gli specialisti ne parlano a Bologna

