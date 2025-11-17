Non ci crediamo Sport sotto choc la campionessa medaglia d’oro olimpica | è morta a 28 anni

Un silenzio improvviso, un vuoto che spezza il respiro e lascia sospesi: così il mondo dello sport paralimpico si è fermato davanti a una notizia che nessuno avrebbe mai voluto leggere. Un talento raro, una ragazza simbolo di forza e speranza, si è spenta all’improvviso. Ma cosa è successo davvero? >> “Tre attacchi brutali”. Clamoroso Garlasco, la scoperta ribalta tutto: riscritta la storia del caso. Cosa succede ora È stata la federazione AusCycling a comunicare con voce rotta dal dolore la scomparsa di Paige, trovata priva di vita nella sua casa di Adelaide. Una notizia che ha travolto come uno tsunami compagni di squadra, tecnici, tifosi, amici e una famiglia che chiede ora solo rispetto e silenzio. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it