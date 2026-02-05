Il Trentino accoglie 54 nuovi agenti e ispettori di polizia

Questa mattina a Trento si sono svolti i festeggiamenti per l’arrivo di 54 nuovi agenti e ispettori di polizia. Durante la cerimonia alla Questura, hanno ufficialmente iniziato il loro servizio. Sono 32 i nuovi agenti e 22 gli ispettori che si sono presentati per la prima volta tra le fila della Polizia di Stato.

Sono cinquantaquattro – 32 agenti e 22 ispettori – le nuove reclute della Polizia di Stato che stamattina, giovedì 5 febbraio, sono state accolte in una cerimonia di benvenuto alla Questura di Trento. All’evento hanno preso parte la commissaria del governo Isabella Fusiello, il questore di Trento Nicola Zupo, il presidente della Provincia Maurizio Fugatti, il direttore generale Raffaele De Col, la procuratrice di Rovereto Orietta Canova, la vicesindaca di Trento Elisabetta Bozzarelli, la sindaca di Rovereto Giulia Robol e il sindaco di Riva del Garda Alessio Zanoni. “Il rafforzamento degli organici è utile non perché il Trentino non sia sicuro ma per permettere ai cittadini di continuare a fruire di quel livello di serenità a cui sono giustamente abituati.🔗 Leggi su Trentotoday.it

