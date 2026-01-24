Jallikattu | il rito ancestrale che celebra uomo e toro nel Tamil Nadu

Jallikattu è un’antica tradizione del Tamil Nadu, che coinvolge uomini e tori in un rituale culturale profondamente radicato nella storia locale. Questa celebrazione, praticata principalmente nel villaggio di Alanganallur, rappresenta un momento di identità e di continuità delle tradizioni. L’evento si svolge all’alba, segnando l’inizio di una giornata che unisce comunità e rispetto per la natura e le antiche usanze.

Arrivo ad Alanganallur prima dell’alba. L’aria del Tamil Nadu meridionale sa ancora di notte, ma il villaggio pulsa già di vita. Migliaia di spettatori si sono riuniti nell’arena iconica per assistere a uno degli sport rurali più venerati del Tamil Nadu, e io sono qui per testimoniarlo. Il vaadi vaasal, l’ingresso stretto da cui i tori entreranno nell’arena, si staglia contro il cielo che schiarisce. Intorno a me, le voci si mescolano in tamil, risate nervose e fischi di incitamento. Gli uomini vestiti di giallo brillante – il colore tradizionale dei domatori – si scaldano, allungano muscoli che tra poco verranno messi a dura prova. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com © Nonewsmagazine.com - Jallikattu: il rito ancestrale che celebra uomo e toro nel Tamil Nadu Leggi anche: “Manuela Petrangeli uccisa da uomo vittima del più brutale arcaico e ancestrale modello del patriarcato” Il Guardian celebra McTominay l’uomo ovunque che difende e segna da centravanti: “Ha salvato il Napoli”Il Guardian dedica un approfondimento a Scott McTominay, evidenziando la sua versatilità in campo, capace di difendere e di segnare anche da centravanti. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Il rito ancestrale di J. Salinas alla Milano fashion weekQuasi in conclusione della Milano fashion week, Jorge Luis Salinas porta in passerella, in uno dei cortili nascosti del capoluogo meneghino, la collezione spring-summer 2026 tra radici culturali e ... milanofinanza.it C'è una corrida che uccide più di quella spagnola. La sfida alla morte del «jallikattu», il corpo a corpo con il toro - Le immagini x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.