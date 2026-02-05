Il mercato del Milan si apre con un’incognita: due calciatori rischiano di lasciare i rossoneri a fine stagione. Non ci sono segnali di rinnovo e ora si pensa a una possibile cessione. La società deve decidere in breve tempo il futuro dei due giocatori, che potrebbero partire senza rinnovo alle spalle.

Niente rinnovo in casa Milan per due calciatori che rischiano di salutare la squadra alla fine della stagione in corso. Il Milan sta facendo le sue valutazioni in vista della prossima stagione con i rossoneri che, prossimi dal riconquistare l’accesso in Champions League, stanno cercando di capire quali siano i calciatori sui quali puntare ancora e quali no. Milan pronto a due cessioni in estate (Ansa Foto) – calciomercato.it Fikayo Tomori e Ruben Loftus-Cheek hanno il contratto in scadenza nel giugno del 2027 e, al momento, non c’è sentore di rinnovo del contratto. Il difensore piace molto a Massimiliano Allegri e, intorno ad ottobre ci furono dei contatti per cercare di arrivare ad un accordo e proseguire insieme. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Il rinnovo non arriva, sarà cessione per due rossoneri a fine campionato

