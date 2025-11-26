Il Milan vuole blindare Maignan | si riaccende l’ipotesi rinnovo I rossoneri hanno un ‘alleato’

Si riaccende - dopo l'ottimo inizio di stagione - l'ipotesi di rinnovo del contratto di Mike Maignan con il Milan: i rossoneri non vogliono lasciare nulla di intentato e cercheranno di trattenere il loro portiere e capitano oltre il 2026. Il punto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan vuole blindare maignanIl CorSport titola: "Il Milan vuole blindare Maignan con l'aiuto di Allegri" - Dopo il passo indietro del club rossonero durante lo scorso inverno, che ha indispettito non poco il portiere del Diavolo e il ... Scrive milannews.it

milan vuole blindare maignanRinnovo Maignan, Allegri può essere decisivo: un top club di Serie A “minaccia” il Milan - Allegri spinge per il rinnovo e lavora ogni giorno per convincere il portiere a restare. Secondo spaziomilan.it

milan vuole blindare maignanMilan-Maignan, offerta da 5 milioni. Rinnovo ancora in bilico - Il Milan prova a blindare Mike Maignan con una proposta da 5 milioni a stagione. Riporta europacalcio.it

