Nei decenni, molte ricerche pubblicate su The Lancet hanno influenzato profondamente la medicina e le decisioni pubbliche. Tuttavia, alcune di queste si sono rivelate sbagliate o fuorvianti solo molto tempo dopo. La rivista ha spesso protetto studi che, in seguito, hanno causato problemi o confusione tra i medici e i cittadini.

The Lancet ha pubblicato, nel corso degli anni, lavori che hanno avuto un impatto enorme sulla pratica clinica e sul dibattito pubblico, e che solo molto tardi sono stati riconosciuti come errati o gravemente fuorvianti. Il caso Wakefield sui vaccini e l’autismo resta il precedente più noto. Più recentemente, durante la pandemia, io e diversi colleghi abbiamo analizzato criticamente gli articoli pubblicati da The Lancet su Sputnik V, mostrando incongruenze sistematiche e dati che non reggevano a un esame quantitativo elementare. In entrambi i casi, la rivista ha mostrato una forte resistenza a intervenire sul proprio record. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Il peso degli errori scientifici e medici che sono stati protetti dal The Lancet

Approfondimenti su The Lancet

Il nuovo Decreto Legislativo 1832025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, introduce normative più severe per la tutela degli animali da laboratorio in Italia.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su The Lancet

Argomenti discussi: Cosa non fare se ti svegli di notte e non riesci a riaddormentarti; Perché il video di Barbero sul referendum è diventato un caso politico; Mal di schiena e scoliosi nei giovani, occhio ai falsi miti: nuoto e tennis, quale sport fa bene; Tutti gli errori dell’Europa nel crollo dell’ordine mondiale.

Il peso degli errori scientifici e medici che sono stati protetti dal The LancetLa rivista medica inglese ha diffuso negli anni articoli profondamente errati e ha dimostrato una forte resistenza a intervenire sul proprio record, creando gravi ripercussioni sulla medicina e sulle ... ilfoglio.it

Medicina, è ancora scoglio Fisica. Il peso dell'acqua e altri errori: rischio ricorsi. Il ministero: verso sanatoria, tutti in graduatoriaDopo il record di bocciature e di voti bassi del primo appello, ieri quasi tutti - poco meno di 50 mila studenti - hanno ritentato uno, due o tutti e tre gli esami del semestre filtro varato dalla ... corriere.it

In occsione del #WorldCancerDay, i nuovi dati pubblicati da "The Lancet" lanciano un monito che non possiamo ignorare: i casi di tumore tra i giovani adulti sono in aumento a livello globale! La neoplasia con il trend più allarmante tra gli under 50 è quella del facebook