E' legge il decreto che stabilisce nuovi standard per la tutela degli animali utilizzati a fini scientifici in Italia
Il nuovo Decreto Legislativo 183/2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, introduce normative più severe per la tutela degli animali da laboratorio in Italia. La legge, in linea con le direttive europee, rafforza le misure di protezione e benessere, segnando un passo importante verso un utilizzo più etico e responsabile degli animali a fini scientifici nel nostro paese.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo 1832025 che detta regole più stringenti per la tutela degli animali da laboratorio secondo le direttive dell'Unione europea che ancora dovevano essere recepite in Italia dal 2024. 🔗 Leggi su Fanpage.it
