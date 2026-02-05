Il partito di Vannacci e la Destra sinistrata Tanto tuonò che piovve

L’ex generale Roberto Vannacci ha lasciato la Lega di Matteo Salvini e ha creato un nuovo partito, chiamato “Futuro Nazionale”. Ha presentato anche il logo, che mostra una fiamma tricolore stilizzata. La decisione arriva dopo settimane di tensioni e discussioni all’interno del mondo della destra italiana. Ora il suo obiettivo è costruire un progetto politico tutto suo, lontano dai vecchi schemi del centrodestra. La mossa potrebbe cambiare gli equilibri tra le forze di destra in Italia.

Tanto tuonò che piovve. L'ex generale Roberto Vannacci, rompendo gli indugi, è uscito formalmente dalla Lega di Matteo Salvini ed ha fondato un proprio partito denominato "Futuro Nazionale" con un proprio logo, regolarmente depositato, nel quale appare stilizzata la "fiamma tricolore". La nascita formale di una formazione che si pone, quale collocazione, in modo dichiarato a destra della "destra" rappresentata da FDI richiede una attenta analisi per le ripercussioni sull'assetto politico sia sulla maggioranza di governo che delle opposizioni. Da autorevoli commentatori l'iniziativa dell'ex generale Vannacci viene considerata velleitaria e destinata ad un sicuro fallimento con evocazione di similari naufragate esperienze politiche.

