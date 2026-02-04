Il sondaggio che spaventa la destra di governo | ecco quanti voti prenderebbe il partito di Vannacci

Un sondaggio recente mette in allarme la destra di governo. Secondo i numeri, il partito di Roberto Vannacci, Futuro Nazionale, potrebbe raccogliere abbastanza consensi da fare davvero paura a chi sta al potere. Vannacci sembra deciso a portare avanti una linea di opposizione più forte, lasciando intuire che il suo movimento potrebbe cambiare gli equilibri politici nei prossimi mesi.

Con il suo nuovo partito Futuro Nazionale, Roberto Vannacci lascia intendere che farà opposizione al Governo Meloni da destra. Annunciando l’ uscita dalla Lega, l’europarlamentare ha pubblicato sui social una serie di slide in cui illustra i punti centrali e gli obiettivi su cui si basa la sua iniziativa in solitaria. “L’Italia è una polveriera pronta a deflagrare”, scrive: “È un Paese in trepidante attesa colmo di energia trattenuta. Esiste una parte, viva, vasta e profonda della cittadinanza che non si riconosce più in una dialettica timida, fatta di tinte spente e volti smorti, di braccia basse e calici annacquati, di linguaggi misurati e vie di mezzo. 🔗 Leggi su Tpi.it

Le prime stime sui sondaggi indicano che il nuovo partito di Roberto Vannacci potrebbe ottenere una percentuale di voti ancora molto bassa.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

