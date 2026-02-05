Il papà ucciso e l’odio per i terroristi | Mi divorava poi ho scelto il perdono

A Canossa, un uomo ricorda ancora il padre ucciso dalle Brigate Rosse 50 anni fa. Sergio Bazzega perse la vita il 15 dicembre 1976 a Sesto San Giovanni, colpito da un giovane terrorista, Walter Alasia. Oggi, il figlio racconta come l’odio per i terroristi lo abbia divorato per anni, fino a decidere di perdonare. Una scelta dura, che ha cambiato il suo modo di vivere e affrontare il dolore.

Canossa (Reggio Emilia ), 5 febbraio 2026 – Suo padre, il poliziotto Sergio Bazzega, fu ucciso il 15 dicembre 1976 da un giovane brigatista, Walter Alasia, che aprì il fuoco a Sesto San Giovanni, uccidendo lui e il vicequestore Vittorio Padovani. Aveva appena 2 anni, Giorgio Bazzega, quando divenne orfano del papà. In mezzo secolo, ha conosciuto l’inferno dietro la Milano che sembrava luccicare. Per poi risorgere abbracciando gli ex terroristi che condividevano le idee di chi gli tolse il genitore. Ora è diventato mediatore penale di giustizia riparativa: lui stesso aiuta vittime e colpevoli a dialogare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

