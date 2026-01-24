Jonathan David, attaccante della Juventus, ha recentemente condiviso la sua esperienza attraverso un'intervista a La Repubblica. Nel suo intervento, ha spiegato il percorso che lo ha portato dal Napoli alla Juventus, sottolineando la volontà di dimostrare il proprio valore e di non considerarsi un elemento intoccabile. Le sue parole offrono uno sguardo sincero sulla carriera e sulle motivazioni che lo spingono a continuare a crescere nel calcio italiano.

L’attaccante della Juventus Jonathan David ha rilasciato una lunga intervista a La Repubblica di cui riportiamo un significativo estratto. Il canadese ha parlato – tra le altre cose – della sfida al Napoli e del momento (nell’estate scorsa) in cui è stato parecchio vicino a vestirne la maglia. David: «Ho trattato col Napoli, poi ho scelto la Juventus». A vent’anni rimase orfano di madre: ha avuto una vita difficile? «Più cresco e più mi rendo conto di quante vite più difficili della mia ci siano. Certo, la morte di mamma è stata dura da superare, così come cambiare continente da minorenne, ma ho realizzato il mio sogno, ho una vita agiata, guadagno bene, sono orgoglioso di me. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - David: «Ho trattato col Napoli, poi ho scelto la Juventus. Non sono venuto qui per essere intoccabile»

Argomenti discussi: David: Sono venuto da solo in Europa, ho perso mamma a 20 anni. So soffrire e conquisterò la Juve; Jonathan David svela il retroscena: Ho trattato col Napoli, ma ho scelto la Juventus.

Jonathan David svela il retroscena: Ho trattato col Napoli, ma ho scelto la JuventusPer 6 milioni fissi e 2 di bonus la Juventus e il calcio italiano si aspettavano qualcosa di più da Jonathan David . Autore al momento di sole. tuttomercatoweb.com

