Bivacchi, vandali in azione e rifiuti lasciati a terra anche in luoghi di rilevanza archeologica. Osimo è alle prese con un’ondata di comportamenti che fatica a punire. "Appena giunta la segnalazione della presenza di materassi e di bivacchi sotto via Fonte Magna, nella zona vicino alla fonte storica, abbiamo subito allertato Osimo Servizi e Astea, i cui operai prontamente sono andati a ripulire l’area. A ore ripareranno anche la staccionata rovinata. Attraverso le telecamere di videosorveglianza mi auguro che verranno individuati i colpevoli del degrado e dei danni provocati", informa la sindaca Michela Glorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fonte Magna, ancora degrado. Spuntano pure dei bivacchi