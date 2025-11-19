Fonte Magna ancora degrado Spuntano pure dei bivacchi
Bivacchi, vandali in azione e rifiuti lasciati a terra anche in luoghi di rilevanza archeologica. Osimo è alle prese con un’ondata di comportamenti che fatica a punire. "Appena giunta la segnalazione della presenza di materassi e di bivacchi sotto via Fonte Magna, nella zona vicino alla fonte storica, abbiamo subito allertato Osimo Servizi e Astea, i cui operai prontamente sono andati a ripulire l’area. A ore ripareranno anche la staccionata rovinata. Attraverso le telecamere di videosorveglianza mi auguro che verranno individuati i colpevoli del degrado e dei danni provocati", informa la sindaca Michela Glorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
News recenti che potrebbero piacerti
Appena giunta la segnalazione dei materassi e dei bivacchi sotto la via Fonte Magna, nella zona vicino alla fonte storica, abbiamo subito allertato Osimo Servizi e Astea, che prontamente sono andate a ripulire l'area e che ripareranno a breve la staccionata ro - facebook.com Vai su Facebook
Fonte Magna, ancora degrado. Spuntano pure dei bivacchi - "Gli operai sono subito entrati in azione per ripulire l’area", assicura la sindaca Glorio. Come scrive ilrestodelcarlino.it