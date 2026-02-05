Il nome del candidato a sindaco di Agrigento non c' è ma le liste per il Consiglio sono pronte | una è di grandi raccoglitori di voti

Da agrigentonotizie.it 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Agrigento si avvicina alle elezioni comunali senza ancora un nome ufficiale per la corsa a sindaco. Le liste sono pronte, ma il nome del candidato non si vede. Intanto, uno dei gruppi più forti si prepara a raccogliere voti con una strategia già collaudata. Le coalizioni sono in fermento e nessuno ha ancora annunciato ufficialmente la candidatura, lasciando il quadro molto aperto.

“Ce l'ho!”, “Ha accettato. Si candida, si candida!”. Mentre le indicazioni nazionali date dai partiti e dalle coalizioni non trovano - almeno per il momento - spazio e tutte le formazioni politiche di entrambi gli schieramenti stanno vivendo momenti di grande incertezza per la scelta della.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.itImmagine generica

Approfondimenti su Agrigento Candidato

“Tutti insieme per una città normale” verso la scelta del candidato sindaco per Agrigento

Liste di attesa per le Rsa, interviene il Sindaco: “Una situazione insostenibile per le famiglie”

Le liste di attesa per le Residenze Sanitarie Assistite rappresentano una criticità crescente nel nostro territorio.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Agrigento Candidato

Argomenti discussi: Regionali in Calabria, come si vota e gli errori da evitare; TAJANI: OK A LEGGE ELETTORALE PROPORZIONALE E DI COALIZIONE CON PREMIO; Vigevano, entro una settimana arriverà il nome del candidato sindaco del centrodestra; Bologna, la candidata al bando dell'Università scrive in anticipo il nome del vincitore: È lo stesso degli ultimi due anni e hanno aumentato il compenso, farli così a cosa serve?.

Elezioni comunali, vertice a Roma per il candidato del centrodestra: riunione tra Lega, FdI e FI per ufficializzare il nome di VenturiniMESTRE (VENEZIA) - Il centrodestra muoverà il primo passo della sua road map elettorale nei prossimi giorni nella capitale nei prossimi giorni. I responsabili nazionali per gli enti ... ilgazzettino.it

Milano, Matteo Salvini: «Il nome del candidato sindaco entro marzo, sì alle primarie. Spero che piazza Duomo a Capodanno non sia terra di nessuno»«Tra le Olimpiadi e le Paralimpiadi». Un arco temporale di un mese e mezzo circa in cui il centrodestra apparecchierà la tavola per le prossime comunali. Dai temi da portare in campagna elettorale ... milano.corriere.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.