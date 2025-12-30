Calcio la fine di un’era | ecco chi si è ritirato nel 2025

Nel 2025, numerosi calciatori di rilievo hanno concluso la loro carriera professionistica. Tra questi, Rafinha, Marcelo, Hummels, Mertens e Busquets hanno deciso di lasciare il calcio giocato, segnando la fine di un’epoca per molti appassionati e per il mondo dello sport. Questo articolo analizza i principali ritiri di quest’anno, evidenziando i percorsi e le carriere di alcuni dei nomi più rappresentativi di questa generazione.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.