Calcio la fine di un’era | ecco chi si è ritirato nel 2025
Nel 2025, numerosi calciatori di rilievo hanno concluso la loro carriera professionistica. Tra questi, Rafinha, Marcelo, Hummels, Mertens e Busquets hanno deciso di lasciare il calcio giocato, segnando la fine di un’epoca per molti appassionati e per il mondo dello sport. Questo articolo analizza i principali ritiri di quest’anno, evidenziando i percorsi e le carriere di alcuni dei nomi più rappresentativi di questa generazione.
Da Rafinha a Marcelo, passando per Hummels, Mertens e Busquets: ecco i nomi dei grandi campioni che hanno salutato il calcio giocato nel 2025. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Leggi anche: Eurovision Song Contest 2026: Ecco Chi Si E’ Ritirato!
Leggi anche: Pep Guardiola in lacrime: si è ritirato dal calcio per sempre | Non vuole neanche finire la stagione
Il capitano delle Super Eagles Troost-Ekong si ritira: la fine di un'era | Ep. 148 | Football Banter
Corriere Salentino. . Partita di calcio di fine anno tra Us Lecce Staff e Giornalisti Salentini. Oramai un appuntamento tradizionale. Ai nostri microfoni il direttore generale dell’Us Lecce Giuseppe Mercadante ed il giornalista Pierandrea Fanigliulo. (Servizio di Ma - facebook.com facebook
La fine del Calcio x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.