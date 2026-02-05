Il Cozoma ha annunciato che il 2025 si è concluso con una perdita pesante. Nonostante gli sforzi, la gestione del mattatoio non ha portato ai risultati sperati. Se non arriveranno aiuti o investimenti, la società potrebbe essere costretta a chiudere. La strada sembra difficile, e ora si pensa a una riduzione delle dimensioni dell’attività.

"Pur avendo stretto i denti, abbiamo chiuso il 2025 in perdita. Una perdita importante: se non viene coperta da qualcuno, siamo obbligati a liquidare la società". A parlare è il Cozoma. Il consorzio, presieduto da Dino Carnevali, gestisce da oltre vent’anni il mattatoio di Villa Potenza. "Nonostante i tentativi di salvarlo, ad oggi ci troviamo nella stessa situazione dello scorso aprile, ovvero quando eravamo in procinto di chiudere", afferma il gruppo. Poi, in quell’occasione, era stata firmata l’intesa per la riapertura dell’impianto con un accordo raggiunto tra i gestori e l’imprenditore Ilario Marcolini per garantire la sostenibilità economica della struttura fino all’asta giudiziale; il privato aveva dato un sostegno economico coprendo i 30mila euro di perdita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il mattatoio visto dal Cozoma: "Il 2025 si è chiuso in perdita. Serve una struttura ridotta"

