Il governo approva il Dl Sicurezza | piazze vietate ai condannati e fermo preventivo di 12

Il governo ha dato il via libera al Decreto Sicurezza. La legge introduce nuove regole per combattere i reati legati alle armi e agli strumenti offensivi. Tra le misure più discusse, ci sono il divieto di accesso alle piazze per chi è stato condannato e il fermo preventivo di 12 mesi. Il decreto, ora in vigore, mira a rafforzare la sicurezza pubblica e a limitare le possibilità di escalation violente.

AGI - Il governo ha approvato il Decreto Sicurezza. Il primo articolo è dedicato a disposizioni "per il contrasto dei reati in materia di armi o di strumenti atti ad offendere ". "Chiunque, senza giustificato motivo, porta fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, strumenti dotati di lama affilata o appuntita eccedente in lunghezza i centimetri otto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni ", si legge nel testo. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria "trasmettono i relativi atti al prefetto del luogo della commessa violazione, il quale può applicare, per un periodo fino ad un anno, una o più delle seguenti sanzioni amministrative accessorie, dandone comunicazione all'autorità giudiziaria competente: sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli; sospensione della licenza di porto d'armi o divieto di conseguirla". 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Il governo approva il Dl Sicurezza: piazze vietate ai condannati e fermo preventivo di 12 ... Approfondimenti su Dl Sicurezza Italia Il governo approva il Dl Sicurezza: piazze vietate ai condannati e fermo preventivo di 12 ore Il governo ha dato il via libera al Decreto Sicurezza. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Dl Sicurezza Italia Argomenti discussi: Dal Cdm sì al nuovo pacchetto sicurezza. Meloni: serve un approccio più duro; Dl Sicurezza, piazze vietate ai condannati e fermo preventivo di non oltre 12 ore; 'Decreto Torino', il Governo Meloni approva il pacchetto sicurezza dopo gli scontri per Askatasuna; Sicurezza, il governo Meloni approva il nuovo Decreto. Decreto sicurezza: il Governo approva. C’è il fermo preventivo. Che il giudice può annullare. E spunta il blocco navale per i migrantiGiorgia Meloni rivendica, dopo due ore di Consiglio dei ministri, il nuovo pacchetto sicurezza, frutto di un serrato confronto preventivo con il Quirinale. Non misure spot, assicura la premier mentr ... firenzepost.it 'Decreto Torino', il Governo Meloni approva il pacchetto sicurezza dopo gli scontri per AskatasunaTesto in versione ridotta: paletti costituzionalità del Quirinale. Anticipata efficacia paio punti ddl sicurezza ... torinotoday.it La vignetta della domenica di Pasquale Martello sul decreto Sicurezza varato dal Governo, tra molte polemiche. Il punto più contestato è il fermo preventivo di 12 ore prima delle manifestazioni per i sospettati con precedenti specifici o gravi indizi. @martelloca facebook Landini: “Logica autoritaria. Con la scusa della sicurezza il governo crea uno stato di polizia” x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.