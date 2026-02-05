A Qamîlo, l’escalation di violenza ha bloccato gli esami all’Università del Rojava. Il docente Ali Al-Ali spiega che hanno deciso di far tornare a casa gli studenti per garantire la loro sicurezza. La situazione resta incerta e preoccupante per il futuro dell’ateneo.

Siria Dieci anni di vita che ora rischiano di chiudersi dopo l'avanzata delle forze governative di Damasco. Le voci di insegnanti e studenti Siria Dieci anni di vita che ora rischiano di chiudersi dopo l'avanzata delle forze governative di Damasco. Le voci di insegnanti e studenti A Qamislo l’escalation ha fermato gli esami all’Università del Rojava. «Dovevamo permettere agli studenti di tornare a casa e mettersi al sicuro», racconta il docente Ali Al-Ali al manifesto. La sospensione della didattica è stata il primo segnale di una trasformazione più profonda della vita universitaria in struttura di protezione, logistica e autodifesa. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Il futuro incerto dell’Università del Rojava

