Si è tenuto il 25 novembre a Londra l’evento “Una Università per il Mondo: il futuro dell’Università Cattolica”, dedicato alla presentazione delle linee di azione del Piano Strategico 2026 – 2028 dell’Università Cattolica e organizzato dal Comitato Internazionale Alumni UCSC – Londra. L’incontro ha visto la partecipazione di Federico Vecchioni, Presidente Esecutivo di BF Spa e Amministratore Delegato di BF International, in qualità di ospite e illustre londinese di adozione, e del Prof. Marco Allena, Preside Facoltà di Economia e Giurisprudenza dell’Università Cattolica. Federico Vecchioni ha raccontato l’esperienza di BF, che oggi rappresenta il principale Gruppo agroindustriale italiano quotato in borsa, e il percorso di internazionalizzazione della società. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - BF all'evento "Una università per il mondo: il futuro dell'università cattolica"